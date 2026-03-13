Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне игроков «Балтики» в нынешнем сезоне.

«Что касается "Балтики", я тебе скажу, что она стабильно играет на своём уровне. Но этот уровень — единица. Понимаешь? Однако это не вина их (игроков), это их уровень!

Правильно говорят: чего я буду требовать от футболистов, которые играют на свой максимум? Больше того, это даёт результат. Он лучше не может. И это даже можно в заслугу Талалаеву поставить, что он вот таких игроков с невысоким потенциалом насобирал и физически подготовил», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. В следующем матче РПЛ калининградцы сыграют против ЦСКА завтра, 14-го марта в 20:30 мск.