Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уровне игроков «Балтики» в нынешнем сезоне.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Что касается "Балтики", я тебе скажу, что она стабильно играет на своём уровне.  Но этот уровень — единица.  Понимаешь?  Однако это не вина их (игроков), это их уровень!

Правильно говорят: чего я буду требовать от футболистов, которые играют на свой максимум?  Больше того, это даёт результат.  Он лучше не может.  И это даже можно в заслугу Талалаеву поставить, что он вот таких игроков с невысоким потенциалом насобирал и физически подготовил», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

«Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе.  В следующем матче РПЛ калининградцы сыграют против ЦСКА завтра, 14-го марта в 20:30 мск.