Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

Джонатан Альба globallookpress.com

«"Динамо" забивает много голов. Это очень хороший соперник. Не буду вам раскрывать, чем мы хотим их удивить. Будем искать вариант, который принесет нам победу.

Плюс ли для команды, что знаете игру Осипенко? Его вся Россия знает, он игрок сборной. Хорошо действует с мячом и без него.

Схема с тремя атакующими в матче против "Балтики" был выбран вынужденно? Нет, мы можем использовать это и в дальнейшем», — цитирует Альба «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится 14 марта в Ростове‑на‑Дону.