Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:1).

«Команда билась и хотела выиграть до последней минуты, но, к сожалению, мы уступили. Теперь будем готовиться к следующему туру, чтобы исправить ситуацию.

У меня вопросов и претензий к команде нет, может что‑то получаться, а что‑то — нет. То, что команда отдала всю себя, — это точно», — сказал Ахметзянов «Матч ТВ».

«Оренбург» располагается на 14-й позиции в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе.