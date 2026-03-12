Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился своими эмоциями после трёх забитых голов в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0) и отдал должное своим партнёрам по команде, которые помогли его оформить.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Это было невероятно. Любой мечтал бы о таком вечере! Хочу отблагодарить своих партнёров по команде, настолько надёжно игравших за моей спиной, — они придали мне сил, настроя и уверенности. Также поблагодарю и штаб команды, который ведёт нас за собой через весь сезон.

Тренер именно об этом просил меня: чтобы я шёл вперёд, атаковал, оказывался в острых ситуациях. Сегодня у нас появлялось больше игроков в тех зонах, где мы стараемся контролировать мяч, и это дало мне больше свободы в атаке. А ребята сделали мне несколько блистательных передач», — цитирует пресс‑служба УЕФА Вальверде.

Теперь «сливочным» предстоит ответная встреча в Манчестере 17 марта в 23:00 (МСК).