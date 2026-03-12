«Интер Майами» планирует приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Бернарду Силву globallookpress.com

Клуб МЛС, а также такие команды, как «Ювентус» и «Бенфика», рассматривают возможность подписания 31-летнего португальца, чей контракт с «Сити» завершается летом 2026 года, в качестве свободного агента.

Переговоры о зарплате начнутся с суммы, близкой к текущему окладу Силвы в «Сити», который составляет от семи до восьми миллионов евро в год.

Португальский футболист выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года и в сезоне 2025/26 провел 39 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.