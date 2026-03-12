Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау намерен удержать в составе «сорок» центрального защитника Фабиана Шера.
По данным портала Football Insider, ранее 34‑летний швейцарец объявил об уходе из клуба по окончании сезона свободным агентом.
Хау сейчас уговаривает Шера остаться на следующий сезон и просит руководство предоставить ему новый контракт.
В составе «Ньюкасла» Шер играет с 2018 года. Всего в этом сезоне он провёл 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает сейчас защитника в 6 млн евро.