В составе «Ньюкасла» Шер играет с 2018 года. Всего в этом сезоне он провёл 21 матч и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает сейчас защитника в 6 млн евро.

Хау сейчас уговаривает Шера остаться на следующий сезон и просит руководство предоставить ему новый контракт.

По данным портала Football Insider, ранее 34‑летний швейцарец объявил об уходе из клуба по окончании сезона свободным агентом.

