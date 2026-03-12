«Райо Вальекано» в гостях одолел «Самсунспор» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1.

В составе победителей отличились Алемао (15', 78') и Альваро Гарсия (40'), гол престижа у хозяев забил Мариус на 21-й минуте.

Результат матча

Самсунспор Самсун 1:3 Райо Вальекано Мадрид

0:1 Александр Алемао 15' 1:1 Мариус Муандилмаджи 21' 1:2 Альваро Гарсия 40' 1:3 Александр Алемао 78'

Самсунспор: Окан Коджук, Юнус Эмре Чифт ( Эмре Кылынч 64' ), Любомир Шатка, Рик Ван Дронгелен, Антуан Макумбу ( Зеки Явру 64' ), Джелил Юксел, Оливье Нтшан, Карло Хольсе, Мариус Муандилмаджи ( Шериф Ндиайе 82' ), Logi Tomasson, Joe Mendes ( Тангуй Кулибали 64' )

Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Луис Фелипе, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия ( Нобель Менди 83' ), Унаи Лопес ( Педро Диас 76' ), Пате Сисс ( Херард Гумбау 87' ), Александр Алемао, Илиас Акомах ( Хорхе де Фрутос 75' ), Иси Паласон ( Оскар Валентин 75' )

Жёлтые карточки: Карло Хольсе 16', Джелил Юксел 38', Оливье Нтшан 46', Joe Mendes 63' — Луис Фелипе 57', Унаи Лопес 76'