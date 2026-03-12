«Райо Вальекано» в гостях одолел «Самсунспор» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1.
В составе победителей отличились Алемао (15', 78') и Альваро Гарсия (40'), гол престижа у хозяев забил Мариус на 21-й минуте.
Результат матча
СамсунспорСамсун1:3Райо ВальеканоМадрид
0:1 Александр Алемао 15' 1:1 Мариус Муандилмаджи 21' 1:2 Альваро Гарсия 40' 1:3 Александр Алемао 78'
Самсунспор: Окан Коджук, Юнус Эмре Чифт (Эмре Кылынч 64'), Любомир Шатка, Рик Ван Дронгелен, Антуан Макумбу (Зеки Явру 64'), Джелил Юксел, Оливье Нтшан, Карло Хольсе, Мариус Муандилмаджи (Шериф Ндиайе 82'), Logi Tomasson, Joe Mendes (Тангуй Кулибали 64')
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Луис Фелипе, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия (Нобель Менди 83'), Унаи Лопес (Педро Диас 76'), Пате Сисс (Херард Гумбау 87'), Александр Алемао, Илиас Акомах (Хорхе де Фрутос 75'), Иси Паласон (Оскар Валентин 75')
Жёлтые карточки: Карло Хольсе 16', Джелил Юксел 38', Оливье Нтшан 46', Joe Mendes 63' — Луис Фелипе 57', Унаи Лопес 76'
Ответная встреча состоится 19 марта в Мадриде.