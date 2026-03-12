Крайний защитник московского «Спартака» Илья Самошников решил все свои проблемы со здоровьем и готов в ближайшее время выйти на поле.

Илья Самошников globallookpress.com

«Слава богу, у Ильи всё хорошо. Реабилитация после травмы практически завершена — теперь он набирает физические кондиции. Надеюсь, в ближайшее время увидим его в заявке "Спартака", а затем и на поле», — рассказал агент игрока Алексей Бабырь «Чемпионату».

28‑летний Самошников перебрался в «Спартак» летом 2025 года из «Локомотива». Всего за красно‑белых он провёл 5 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил один ассист.