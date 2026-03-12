Футболисты молодежной сборной России сыграют товарищеские матчи с командами Узбекистана и Иордании, как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Молодежная сборная России rfs.ru

Первый матч состоится 27 марта, а второй — 30 марта. Оба поединка пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет в турецкой Анталье.

Молодежные команды России и Узбекистана последний раз встречались в июне прошлого года в Фергане. Оба матча завершились победами российской сборной — со счетом 3:0 и 6:3. Теперь российская молодежная сборная впервые сыграет против сборной Иордании.