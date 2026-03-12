Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор объяснил свой выбор в пользу вратаря Филипа Йоргенсена на первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:5).

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Санчес или Йоргенсен? У них разные качества. Роб великолепен на выходах и при отражении ударов. У Филипа тоже потрясающие качества. Одна из причин, по которой мы выиграли в гостях у "Астон Виллы", — это наше хладнокровие при владении мячом.

Но игроки иногда ошибаются. Филип не первый, кто совершает ошибку, — это часть футбола, и он взял ответственность на себя в раздевалке. А четвёртый гол Кварацхелии был невероятным ударом: ни один вратарь в мире не взял бы его», — цитирует английского специалиста AP.

23‑летний датчанин Йоргенсен является номинально вторым голкипером в «Челси» после Роберта Санчеса. Всего в этом сезоне он провёл 11 матчей и пропустил в них 16 голов. В игре против «ПСЖ» он грубо ошибся, когда соперник забил третий гол.