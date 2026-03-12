Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте объявил судейские назначения на матчи 21-го тура Мир.
13 марта (пятница)
«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья — Владимир Шамара; VAR — Анатолий Жабченко; АVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Олег Соколов.
14 марта (суббота)
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Андрей Прокопов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Владимир Москалёв; АVAR — Ранэль Зияков; инспектор — Владимир Казьменко.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; VAR — Сергей Иванов; АVAR — Антон Фролов; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Динамо»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Никита Новиков; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.
«Балтика» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Сухой; АVAR — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.
15 марта (воскресенье)
«Акрон» — «Ахмат»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Сергей Федотов; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Крылья Советов»: судья — Игорь Капленков, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Петров; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Артур Фёдоров; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Василий Казарцев; АVAR — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.