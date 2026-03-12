Федерация футбола Швеции продлила контракт с главным тренером национальной команды, 50-летним англичанином Грэмом Поттером, до 31 июля 2030 года.

Грэм Поттер globallookpress.com

Грэм Поттер стал наставником сборной Швеции в октябре 2025 года, ранее он работал главным тренером «Челси». Под его руководством сборная потерпела поражение от Швейцарии со счетом 1:4 и сыграла вничью с командой Словении — 1:1.

26 марта сборная Швеции встретится с Украиной в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Победитель этого матча выйдет в финал, где сыграет с командой-победителем пары Польша — Албания.