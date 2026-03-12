Экс-тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о текущем положении дел в лондонском клубе.

Ангелос Постекоглу globallookpress.com

«Мне больно это видеть. Похоже, что игроки сейчас совершенно потеряны. Очевидно, что на них оказывается давление, и это действительно трудное время.

Никто объективно не скажет, что эти игроки показывают тот уровень, на который они способны. Нужно стараться снизить оказываемое на них давление. Даже на тот момент, я думаю, у них была серьезная возможность, потому что они хорошо выступали в Лиге чемпионов, у них удачная турнирная сетка. Игра против "Атлетико" на выезде сложна, но им все равно предстоит сыграть в Лондоне.

Я уверен, что они и раньше тренировались на этом поле, но то, сколько раз они поскальзывались, вызвано давлением, настоящим отчаянием во всем, что ты делаешь. Психологически ты в отчаянии, и это проявляется физически, в спешке. Сложно комментировать со стороны, но для меня важно вселить в них веру: показать им, какими игроками они являются, а не какими они могут стать», — приводит слова Постекоглу ВВС.

Напомним, что «Тоттенхэм» идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ на данный момент, а также проиграл «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов.