Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Они в принципе в меньшинстве в матче с "Динамо" играли нормально, ничем не уступали. Удаление сломало игру. ЦСКА сейчас поедет в Калининград и будет понимать, что соперник — прямой конкурент. "Балтика" ужалена после матча с "Ростовом". Будет либо ничья, либо кто‑то в один мяч выиграет. Почему бы и не "Балтика"?

Считаю ли "Балтику" фаворитом? 50 на 50, но "Балтика" обязана огрызнуться», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча между командами состоится 14 марта в Калининграде, начало игры в 20:30 мск .