В 1/8 финала Лиги Европы «Лилль» примет «Астон Виллу». Матч состоится 12 марта на «Пьер Моруа». Начало в 20:45 мск.

«Лилль» в прошлом раунде столкнулся с проблемами в матчах с «Црвеной Звездой». «Доги» победили 2:1, но вырвать путевку в 1/8 финала удалось уже в дополнительное время.

«Астон Вилла» без труда миновала Этап лиги, набрав 21 очко, которые обеспечили команде Уная Эмери второе место в итоговой таблице. Стоит отметить, что в турнире бирмингемцы выиграли 7 из 8 матчей. В последних турах они одолели «Фенербахче» (1:0) и «Зальцбург» (3:2).

Ранее команды уже пересекались в еврокубках. Два сезона назад «Лилль» по пенальти обыграла «Астон Виллу» в четвертьфинале Лиги конференций.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.79.

Котировки букмекеров: 3.38 на победу «Лилля», 3.27 на ничью, 2.30 на победу «Астон Виллы».

Прогноз ИИ: победа «Лилля» с результатом 2:1.

Трансляция матча

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.