Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о работе Дженнаро Гаттузо на посту наставника сборной Италии.

«Он подходит для этой работы.  Я просто надеюсь, что в его распоряжении будут все лучшие игроки.  Он должен вернуть нам гордость, которую мы утратили на этом пути.  Я не хочу видеть еще одну аморфную, бездушную команду, подобную той, что была на последнем чемпионате Европы, но мы уже видели, что Гаттузо привил игрокам чувство сопричастности и желание бороться.  Он должен убедиться, что они выкладываются по полной.

При всем уважении к Северной Ирландии, Уэльсу и Боснии, мы сильнее, если будем готовы на все 100 процентов.  Наш настоящий соперник — это мы сами.  В любом случае, мы уже начинаем с преимуществом.  Первый матч состоится в Бергамо, где потрясающая публика придаст нам сил», — цитирует Капелло Goal.

Напомним, что сборной Италии предстоит сыграть в раунде плей-офф за выход на ЧМ-2026.  Первым соперником будет сборная Северной Ирландии.