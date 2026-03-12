Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о работе Дженнаро Гаттузо на посту наставника сборной Италии.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Он подходит для этой работы. Я просто надеюсь, что в его распоряжении будут все лучшие игроки. Он должен вернуть нам гордость, которую мы утратили на этом пути. Я не хочу видеть еще одну аморфную, бездушную команду, подобную той, что была на последнем чемпионате Европы, но мы уже видели, что Гаттузо привил игрокам чувство сопричастности и желание бороться. Он должен убедиться, что они выкладываются по полной.

При всем уважении к Северной Ирландии, Уэльсу и Боснии, мы сильнее, если будем готовы на все 100 процентов. Наш настоящий соперник — это мы сами. В любом случае, мы уже начинаем с преимуществом. Первый матч состоится в Бергамо, где потрясающая публика придаст нам сил», — цитирует Капелло Goal.

Напомним, что сборной Италии предстоит сыграть в раунде плей-офф за выход на ЧМ-2026. Первым соперником будет сборная Северной Ирландии.