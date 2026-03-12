Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился мыслями после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:5.

Рис Джеймс
Рис Джеймс globallookpress.com

«Лига чемпионов — это турнир, где может произойти что угодно.  Нам нужно оставить этот матч позади и двигаться дальше.  Игра в Париже не сложилась для нас удачно, но это лишь первый матч!  Мы можем извлечь много полезного из этого опыта.  Поединок еще не завершен, он только начинается», — цитирует Джеймса официальный сайт «Челси».

Ответный матч между командами пройдет 17 марта в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени.