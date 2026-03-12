Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его команды еще остались шансы пройти дальше после разгромного поражения от «Реала» (0:3) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Ясное дело, отбитый пенальти означает, что 0:3 лучше, чем 0:4. Я не из тех, кто будет говорить, что обязательно переломим ход событий, но мы постараемся. Иногда выпады "Сити" были хороши, иногда — нет, но нужного гола мы так и не забили. Цель нашей команды состояла в том, чтобы вингеры сковывали своих оппонентов, создавая свободные зоны для игроков, находящихся в центре поля. На протяжении большей части игрового времени "Сити" удавалось показывать свою игру, но я отдаю должное "Реалу". У этого клуба фантастические игроки.

При первом голе нам следовало защищаться лучше, но во втором тайме мы лучше оказывали сопротивление. Наша игра не была настолько плохой, как может показаться. Это мадридцы играли хорошо. "Манчестер Сити" создал множество моментов — нам попросту почаще необходим был точный пас», — цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч между «Ман Сити» и «Реалом» пройдет 17 марта на поле «горожан» и начнется в 23:00 (мск).