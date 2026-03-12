Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о конкуренции с форвардом Луисом Энрике за место в составе «сине-бело-голубых».

Максим Глушенков — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Ничего страшного, подвинется. Если я своей игрой всё показываю, то тут ничего не поделаешь. Я никому не собираюсь ничего доказывать», — сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».

В нынешнем сезоне россиянин провел за «сине-бело-голубых» 23 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Луис Энрике принял участие в 21-й встрече, в которых отметился 3 мячами и 2 ассистами.

«Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе после 20-и туров.