Нападающий ПСЖ Усман Дембеле здоров и готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в соц. сети.

Усман Дембеле — нападающий ПСЖ globallookpress.com

Напомним, что на 69-й минуте первой встречи между ПСЖ и «Челси» (5:2) форвард был заменен. Это было сделано, чтобы защитить игрока, недавно восстановившегося от травмы.

В этом матче Дембеле отметился голом на 40-й минуте.

Ответный поединок между «Челси» и ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17-го марта в Лондоне (Англия).