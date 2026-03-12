Главный тренер «Спаратка» Хуан Карседо поделился мыслями об уровне чемпионата России.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Очень хороший уровень, конкурентный чемпионат. Первая восьмерка очень сильна, команды в нижней части таблицы тоже очень неуступчивы, с ними сложно играть всегда. Мы видим, что в последнем туре ни одна из пяти первых команд не смогла одержать победу. Это говорит о хорошем уровне чемпионата. Он требователен физически, в игре на стандартах. Это все детали, над которыми мы должны работать и учитывать их как можно быстрее», — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 35 очков после 20-ти туров.