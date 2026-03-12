Главный тренер «Арсенала», Микель Артета, поделился мыслями о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера» (1:1), который завершился ничьей.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы тщательно проанализируем игру, чтобы выявить моменты, которые требуют улучшения, и новые возможности для атаки. Постараемся быть более эффективными в тех аспектах, где в первом матче допустили ошибки», — заявил Артета на официальном сайте клуба.

В первом матче на 46-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих открыл счет, а на 89-й минуте нападающий «Арсенала» Кай Хаверц сравнял его, успешно реализовав пенальти.

Ответная встреча между «Арсеналом» и «Байером» пройдет 17 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.