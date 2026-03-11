Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль установил историческое достижение клуба, отметившись самым поздним реализованным пенальти в еврокубковых турнирах. Об этом сообщил портал Opta.
Знаковый эпизод произошёл в первой встрече 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА против «Ньюкасла», завершившейся со счётом 1:1. 18-летний испанский футболист уверенно исполнил 11-метровый удар, назначенный после нарушения правил на Дани Ольмо. Фол допустил защитник английской команды Малик Тиав.
Гол Ямаля был зафиксирован на отметке 95:50 игрового времени. Этот мяч стал самым поздним пенальти, забитым игроком каталонского клуба за всю историю его выступлений в главном европейском клубном турнире.
Ответная встреча между «Барселоной» и «Ньюкаслом» состоится 18 марта.