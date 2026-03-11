Капитан и защитник «Зенита», Дуглас Сантос, поделился своими мыслями перед предстоящим матчем 21-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Спартака».

Дуглас Сантос globallookpress.com

«После игры, где мы не смогли показать свой лучший футбол, у нас осталось чувство неудовлетворённости. Теперь мы играем дома против "Спартака". Это важное противостояние, дерби. Мы приложим все усилия, чтобы компенсировать поражение и показать все, чего не смогли в воскресенье», — цитирует Сантоса «Чемпионат».

Матч состоится в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало в 16:00 по московскому времени.