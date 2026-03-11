Главный тренер норвежского клуба «Буде-Глимт» Хьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

Хьетиль Кнутсен globallookpress.com

«Мы хорошо выступали против португальских команд, но Спортинг — это совсем другой уровень. Нам нужно быть очень осторожными в прессинге, чтобы не оставлять им свободного пространства для игры. Я уверен, что они также будут стремиться к победе и действовать сбалансированно при атаке», — цитирует Кнутсена пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится в Норвегии 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.