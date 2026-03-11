Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился своими впечатлениями о ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» (1:1).

Эдди Хау globallookpress.com

«Было непросто смириться с результатом: последний удар в матче. Я был уверен, что мы играли отлично. Очевидно, что игра при других условиях будет совсем другой. Но сегодня вечером мы продемонстрировали, что можем поставить соперника в затруднительное положение. Нам нужно поехать туда и постараться повторить этот успех», — цитирует Хау официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 18 марта в Испании и начнется в 26:45 по московскому времени.