Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о расширенном составе сборной России на товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Расширенный список из 40 футболистов, у нас в чемпионате играют всего 52 футболиста с российским паспортом, поэтому вошли все. Но для меня непонятны вот эти вызовы Захаряна, Данилова, Гладышева, которые не играют в своих командах, но вызываются. В сборную должны вызываться сильнейшие на данный момент.

Кирилл Данилов? Для меня такие вызовы навивают грустные мысли. Если футболист ещё не сыграл практически ни одного матча. Зачем вызывать футболистов, которые ещё ничего не доказали? Сборная — это лицо страны, вызов надо заслужить, как мы в своё время играли. Нужно хотя бы сезон или полтора сыграть на уровне. Сейчас вызовы в сборную России настолько обесценились. Хорошо, что сборная России играет, существует, но такие вызовы мне непонятны. С какого перепугу Захарян в расширенном списке, если он два года сидит с травмами, сыграл три матча по 15 минут? Куда это годится? » — цитирует Гришина «Советский спорт».

27 марта сборная России встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа сыграет с Мали в Санкт‑Петербурге.