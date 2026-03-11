Форвард московского ЦСКА Лусиано Гонду отреагировал на свое удаление в матче 20-го тура РПЛ со столичным «Динамо» (1:4).

Лусиано Гонду
Лусиано Гонду globallookpress.com

Гонду столкнулся с Максимом Осипенко.  По словам нападающего ЦСКА, он извинился за фол перед футболистом «Динамо».

«Сначала показали жёлтую, потом судья пошёл консультироваться с VAR и показал красную.  Все понимают, что не было злого умысла.  Я хотел играть в мяч.  Думаю, не будет увеличения срока дисквалификации.

Да, я в клубе взял телефон Осипенко.  Связались, попросил прощения.  Он не держит на меня никакого зла», — сказал Гонду «Чемпионату».