Наставник московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал удаление форварда красно-синих Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо».  Армейцы уступили в дерби со счетом 1:4.

«Перед тренировкой мы говорили про матч в воскресенье.  Хотел сказать то, что думаю.  Важные моменты, которые нужно сделать в матче с "Балтикой" и на будущие матчи.

Обратились к VAR.  Решение было предельно понятно.  Если такое произойдет со мной, я бы тоже просил красную карточку.  Даже если Лусиано хотел играть в мяч.  Это решение судьи.  Игра ногой очень высокая.  Не думаю, что можно убрать красную карточку», — цитирует Челестини «Чемпионат».