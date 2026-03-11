Наставник московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал удаление форварда красно-синих Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо». Армейцы уступили в дерби со счетом 1:4.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Перед тренировкой мы говорили про матч в воскресенье. Хотел сказать то, что думаю. Важные моменты, которые нужно сделать в матче с "Балтикой" и на будущие матчи.

Обратились к VAR. Решение было предельно понятно. Если такое произойдет со мной, я бы тоже просил красную карточку. Даже если Лусиано хотел играть в мяч. Это решение судьи. Игра ногой очень высокая. Не думаю, что можно убрать красную карточку», — цитирует Челестини «Чемпионат».