11 марта в Лиге чемпионов состоится матч леверкузенского «Байера» и лондонского «Арсенала». Команды сыграют на «Бай Арене» в Леверкузене. Начало игры в 20:45 мск.

«Байер» провел дополнительные матчи в плей-офф против «Олимпиакоса». «Фармацевты» оформили победу еще в выездном поединке, выиграв 2:0. Ответная игра закончилась нулевой ничьей. После этого хозяева провели 3 матча в Бундеслиге. Они сыграли вничью с «Майнцем» (1:1) и «Фрайбургом» (3:3), а также победили «Гамбург» (1:0).

«Арсенал» показал лучший результат на Этапе лиги, выиграв во всех 8 матчах турнира. Как итог, коллектив Микеля Артеты занял первое место с 24 очками на счету. К плей-офф «канониры» набрали 4 победы подряд. Они обыграли «Тоттенхэм» (4:1), «Челси» (2:1) и «Брайтон» (1:0) в АПЛ, а также выиграли у «Мансфилда» (2:1) в Кубке Англии.

