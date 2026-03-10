«Вест Хэм» по пенальти обыграл «Брентфорд» (2:2, 5:3 по пен.) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Вест Хэма» дублем отметился Джаррод Боуэн, отличившись на 19-й и 34-й минутах.
В составе «Брентфорда» 2 гола записал на свой счет Игор Тьяго на 28-й и 81-й минутах.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Вест Хэм». Победный удар на счету Константиноса Мавропаноса.
Результат матча
Вест ХэмЛондон2:2БрентфордБрентфорд
1:0 Джаррод Боуэн 19' 1:1 Игор Тиаго 28' 2:1 Джаррод Боуэн 34' пен. 2:2 Игор Тиаго 81' пен.
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Кайл Уолкер-Питерс (Аарон Ван-Биссака 90'), Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Оливер Скарлз (Крисенсио Саммервилл 45'), Пабло (Валентин Кастеллано 60'), Матеуш Фернандеш (Каллум Уилсон 105'), Джаррод Боуэн, Адама Траоре (Ezra Mayers 45'), Tomas Soucek, Mohamadou Kante
Брентфорд: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Сепп ван ден Берг 97'), Микаель Кайоде, Миккель Дамсгор (Ромель Донован 87'), Данго Уаттара, Егор Ярмолюк (Матиас Йенсен 63'), Джордан Хендерсон, Игор Тиаго, Кевин Шаде (Кайе Фуро 105'), Кин Льюис-Поттер
Жёлтые карточки: Крисенсио Саммервилл 80' (Вест Хэм), Tomas Soucek 89' (Вест Хэм)
По итогам противостояния «Вест Хэм» прошел в 1/4 финала Кубка Англии, где сыграет против «Лидса».