По итогам противостояния «Вест Хэм» прошел в 1/4 финала Кубка Англии, где сыграет против «Лидса».

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Вест Хэм». Победный удар на счету Константиноса Мавропаноса .

В составе «Брентфорда» 2 гола записал на свой счет Игор Тьяго на 28-й и 81-й минутах.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Вест Хэма» дублем отметился Джаррод Боуэн , отличившись на 19-й и 34-й минутах.

«Вест Хэм» по пенальти обыграл «Брентфорд» (2:2, 5:3 по пен.) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

