Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий недоволен исходом матча 23‑го тура Первой лиги против «Ротора» (1:1) и считает, что его команда должна была забрать три очка.
«Играли неплохо, насколько позволяло поле. Мне кажется, мы играли лучше "Ротора", больше заслуживали победы. Но так, как складывался матч… Неоднозначный пенальти — можно сказать, что мы приобрели очко, что заработали. Моменты были, могли выигрывать, ребята проявили большое желание, но, опять же, ничья… Я не очень сильно доволен», — сказал Березуцкий на послематчевой пресс‑конференции.
«Ротор» открыл счёт на 10‑й минуте после точного удара Абу‑Саида Эльдарушева с пенальти, а «Урал» смог отыграться на 90+4‑й минуте благодаря Никите Морозову.