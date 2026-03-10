Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий недоволен исходом матча 23‑го тура Первой лиги против «Ротора» (1:1) и считает, что его команда должна была забрать три очка.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Играли неплохо, насколько позволяло поле. Мне кажется, мы играли лучше "Ротора", больше заслуживали победы. Но так, как складывался матч… Неоднозначный пенальти — можно сказать, что мы приобрели очко, что заработали. Моменты были, могли выигрывать, ребята проявили большое желание, но, опять же, ничья… Я не очень сильно доволен», — сказал Березуцкий на послематчевой пресс‑конференции.

«Ротор» открыл счёт на 10‑й минуте после точного удара Абу‑Саида Эльдарушева с пенальти, а «Урал» смог отыграться на 90+4‑й минуте благодаря Никите Морозову.