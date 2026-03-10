Экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти близок к возвращению в римский клуб в качестве тренера.

Франческо Тотти globallookpress.com

Согласно информации журналиста Николо Скиры, руководство команды достигло соглашения с 49-летним специалистом о его назначении на одну из руководящих должностей в тренерском штабе. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, однако детали пока неизвестны.

Тотти является настоящей легендой «Ромы». Он провёл всю свою игровую карьеру в римском клубе с 1993 по 2017 год, сыграв 785 матчей, забив 307 голов и сделав 205 результативных передач.