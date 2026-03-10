Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Нам нужно проявить хорошую организованность. У "Галатасарая" много козырей в рукаве: переход от обороны к атаке — один из них. (Виктор) Осимхен — отличный нападающий, который может забивать разными способами. У нашего оппонента много атакующей угрозы и скорости — (Барыш Алпер) Йылмаз дважды был слишком быстр для нас в первом тайме (матча на общем этапе). Нам следует проявить осторожность, ведь знание сильных сторон оппонента не обязательно означает, что вы можете им противостоять.

Травма Бекера? Ближе к концу тренировки Али ощутил дискомфорт. Все вместе мы решили, что ему будет лучше не прилетать в Стамбул», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 10-го марта в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.