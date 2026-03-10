На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о месте проведения Суперфинала Кубка России сезона 2025/2026.
Им станет стадион «Лужники» в Москве, а в нём встретятся победители нижней сетки (Пути регионов) и верхней сетки (Пути РПЛ). Команды сыграют 24 мая.
Борьбу за трофей в Пути РПЛ продолжают ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». В Пути регионов остались «Крылья Советов», «Локомотив», «Зенит» и махачкалинское «Динамо».
Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА. Финал пройдёт в «Лужниках» в пятый раз в истории турнира.