Экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался про игру форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее игрок находился в лазарете.  В нынешнем сезоне Мбаппе в 33-х матчах забил 38 голов.

«Я никогда не встречал Килиана Мбаппе и не наблюдал его игру вживую.  Всё, что я видел, — это его выступления по телевизору, и я никогда не имел возможности с ним пообщаться.  Я не знаком с ним лично.  Моё мнение о нём основано исключительно на его футбольных качествах, и я считаю, что он делает фантастические вещи.

Когда он играл на фланге, у него было больше свободы действий, больше спринтов и навесов.  Он играл как командный игрок, а сейчас, находясь в нападении, от него требуется больше завершающих ударов.  И он справляется с этой задачей очень хорошо», — приводит слова Платини RMC Sport.