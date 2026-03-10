Экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался про игру форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее игрок находился в лазарете. В нынешнем сезоне Мбаппе в 33-х матчах забил 38 голов.

«Я никогда не встречал Килиана Мбаппе и не наблюдал его игру вживую. Всё, что я видел, — это его выступления по телевизору, и я никогда не имел возможности с ним пообщаться. Я не знаком с ним лично. Моё мнение о нём основано исключительно на его футбольных качествах, и я считаю, что он делает фантастические вещи.

Когда он играл на фланге, у него было больше свободы действий, больше спринтов и навесов. Он играл как командный игрок, а сейчас, находясь в нападении, от него требуется больше завершающих ударов. И он справляется с этой задачей очень хорошо», — приводит слова Платини RMC Sport.