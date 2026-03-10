Защитник «Сочи» Руслан Магаль прокомментировал непростое турнирное положение своей команды в таблице РПЛ и добавил, что никто заранее не собирается сдаваться — ни футболисты, ни тренерский штаб, пока есть математические шансы спастись.

Руслан Магаль globallookpress.com

«Конечно, после матча с "Пари НН"(1:2) в раздевалке — только разочарование. Мы понимали, насколько это важный матч для обеих команд, и понимали, что победа могла серьёзно повлиять на нашу ситуацию в таблице. Поэтому поражение воспринимается очень тяжело.

Если говорить по игре, то, на мой взгляд, нам не хватило стабильности и надёжности в ключевых эпизодах. В матчах такого уровня и такой цены нужно действовать максимально собранно, потому что цена любой ошибки очень высока. Соперник сумел использовать свои моменты, а нам потом пришлось тратить слишком много сил, чтобы вернуться в игру.

После перерыва мы стали действовать смелее, добавили в движении, стали чаще идти вперёд, и было видно, что команда хочет переломить ход встречи. Но, к сожалению, одного желания в таких матчах недостаточно — нужно быть точнее, хладнокровнее и увереннее в завершающих стадиях.

Сейчас нам важно сохранить командный дух. Нам нужно оставаться единым коллективом, поддерживать друг друга и работать ещё больше. Все понимают, в каком положении находится команда, и все понимают, что исправить его можем только мы сами — своей самоотдачей, дисциплиной и отношением к делу. Нужно сохранять веру и бороться до последнего, пока остаются математические шансы», — сказал Магаль «Матч ТВ».

После 20 туров у «Сочи» последнее место и только 9 очков. В 21‑м туре команда Игоря Осинькина сыграет на своём поле с прошлогодним чемпионом «Краснодаром» 14 марта.