Экс‑полузащитник, а затем тренер второй команды московского «Динамо» Александр Кульчий считает, что на данный момент бело‑голубые смотрятся сильнее всех в чемпионате России.

«Динамо» здорово играет.  Ожидали, что будет непросто с ЦСКА.  Смотрел игру армейцев с «Краснодаром» — выглядели великолепно.  Давно «быки» не были такими беспомощными.  Понятно, что удаление у ЦСКА повлияло на ход матча.  Но «Динамо» вынудило Гонду неосторожно сыграть.  Получили преимущество, хотя и до этого вели в счёте.

По трём последним играм «Динамо» выглядит лучше всех.  У них чемпионская игра.  Команда на ходу, что только радует всех«, — сказал Кульчий "Чемпионату".

После возобновления сезона "Динамо" выиграло у "Крыльев Советов" (4:0) и ЦСКА (4:1) в чемпионате и у "Спартака" (5:2) в Кубке России.  Сейчас бело‑голубые занимают 7‑ю строчку в таблице РПЛ с 27 очками.