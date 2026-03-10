Экс‑полузащитник, а затем тренер второй команды московского «Динамо» Александр Кульчий считает, что на данный момент бело‑голубые смотрятся сильнее всех в чемпионате России.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Динамо» здорово играет. Ожидали, что будет непросто с ЦСКА. Смотрел игру армейцев с «Краснодаром» — выглядели великолепно. Давно «быки» не были такими беспомощными. Понятно, что удаление у ЦСКА повлияло на ход матча. Но «Динамо» вынудило Гонду неосторожно сыграть. Получили преимущество, хотя и до этого вели в счёте.

По трём последним играм «Динамо» выглядит лучше всех. У них чемпионская игра. Команда на ходу, что только радует всех«, — сказал Кульчий "Чемпионату".

После возобновления сезона "Динамо" выиграло у "Крыльев Советов" (4:0) и ЦСКА (4:1) в чемпионате и у "Спартака" (5:2) в Кубке России. Сейчас бело‑голубые занимают 7‑ю строчку в таблице РПЛ с 27 очками.