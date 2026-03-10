Наставник «Баварии» Венсан Компани хочет дождаться вердикта врачей клуба, чтобы понять, как чувствует себя главный бомбардир мюнхенцев Гарри Кейн и готов ли он выйти на игру Лиги чемпионов против «Аталанты».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Гарри Кейн хорошо потренировался, но мы хотим дождаться утра, чтобы понять, как он себя чувствует. Для нас важно, чтобы он был в команде и смог сыграть», — сказал бельгийский специалист сайту УЕФА.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и «Баварией» пройдёт сегодня, 10 марта, в 23:00 (мск) в Бергамо. Ответная встреча состоится в Мюнхене 18 марта.