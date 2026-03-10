Экс-тренер нескольких итальянских клубов и сборной России Фабио Капелло предположил, что «Милан» может сократить отставание от лидирующего в Серии А «Интера», которое составляет семь очков.

Фабио Капелло globallookpress.com

«У "Милана" довольно хороший календарь, так почему бы не попытаться догнать лидера? Я с "Реалом" отыграл девять очков у "Барселоны" именно потому, что они расслабились при таком преимуществе. И "Интер" должен быть очень внимателен в этом плане. Опасность в том, что у игроков больше нет той уверенности и спокойствия», — приводит слова Капелло Tuttomercatoweb со ссылкой на Sky Sport Italia.

После 28 туров в Итальянской Серии А у «Милана» 60 очков в активе. «Интер» идет на первой строчке с 67 баллами. Следующим матч «россонери» проведут против «Лацио» 15 марта. Отметим, что в очной поединке в 27 туре «Милан» обыграл «Интер» (1:0).