Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о выступлении «армейцев» после зимней паузы.

Фабио Челестини globallookpress.com

«У всех были большие ожидания от ЦСКА перед началом второй части чемпионата. Две игры — ноль очков. Это однозначно провал. Не будем винить удаление в игре с "Динамо". Сам факт — плохой результат: два поражения на старте.

Всю предсезонку перед второй частью чемпионата говорили, что ЦСКА хорошо усилился и не будет проигрывать. Пока что мы видим другую картину.

В матче с "Краснодаром" ЦСКА играл здорово, но [тренер "Краснодара" Мурад] Мусаев в первом тайме выпустил второй состав. Видно, что "Краснодар", как и "Зенит", бросил все силы на победу в чемпионате. Но у "Краснодара" есть еще ответная игра, где разница в два мяча скорее отыгрывается, чем нет.

Оценивать игру команды Челестини пока рано. Все еще может произойти. Нужно посмотреть еще пять игр, тогда можно будет делать какие‑то выводы. Если говорить о результатах ЦСКА сейчас, то это провал», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

ЦСКА после зимней паузы проиграл два матча в РПЛ — «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).

«Красно-синие» с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.