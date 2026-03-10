Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о выступлении «армейцев» после зимней паузы.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Две игры никак не влияют на расклады. Если бы они проиграли финал Кубка, то тогда можно было говорить о психологии. Но прошло только два тура после возобновления чемпионата. Какая тут психология? Все будут бороться до конца. Семь очков от первого места — это отыгрываемый отрыв, учитывая оставшееся количество туров. Не списываю ЦСКА со счетов в чемпионской гонке», — цитирует Галямина «Советский спорт».

ЦСКА после зимней паузы проиграл два матча в РПЛ — «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).

«Красно-синие» с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.