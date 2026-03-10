Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Окан Бурук — главный тренер «Галатасарая» globallookpress.com

«Нам предстоит встретиться с соперником очень высокого уровня. На старте сезона они одержали немало побед, вырвав их в концовке. У нас впереди с ними два матча, результат в каждом из них очень важен. Необходимо достичь в первой игре наилучшего результата.

Первый матч противостояния — самый важный. Сейчас в турнире выступает 16 больших клубов, мы среди них и у каждого из нас есть шансы пройти дальше. Наша цель — получить преимущество после первой встречи с Ливерпулем», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

Матч между «Галатасараем» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 10-го марта в 20:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.