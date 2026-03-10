Ветеран «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничейном исходе матча против «Ахмата» (2:2).

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Дали сопернику слишком большую фору. После 0:2 сложно отыграться в нынешних реалиях. Причем с любой командой. Наверное, можно сказать, что грозненцы упустили победу. А "Локомотив" на характере не опустил голову и успел забить гол в раздевалку. Это очень помогло команде уйти от поражения. Но все равно есть о чем переживать, потому что упущена возможность выйти на первое место.

Думаю, что все дело в ошибках защитников. Просто стенка разбежалась, когда гости забивали. Если бы этого не случилось, то гола и близко не было бы. По мастерству и реализации москвичи лучше, чем "Ахмат", и они добились бы в итоге результата. А так, все были слишком огорчены таким случайным пропущенным мячом и в итоге пропустили второй. Тут сыграла психология. А что касается выхода на первое место, уверен, что мало кто из ребят надеялся легко это сделать в игре с "Ахматом". Сейчас все соперники представляют угрозу. Кто мог подумать, что "Оренбург" обыграет "Зенит", а "Рубин" — "Краснодар"?

По силам ли побороться за чемпионство? Да, потому что разница с первым местом всего два очка. При этом "железнодорожники" неплохо играют. Они могут на равных соперничать с двумя топ-клубами. Сейчас главное — не терять очки. А так, ни одна команда не показывает уровень безоговорочного первого места. Не исключаю, что еще кто-то может вклиниться в чемпионскую гонку, как это сделало "Динамо". Тогда "Зенит" и "Краснодар" стали заниматься ерундой в конце сезона», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол. Ру».

В настоящий момент «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.