Ветеран «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ничейном исходе матча против «Ахмата» (2:2).

Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкин

«Дали сопернику слишком большую фору.  После 0:2 сложно отыграться в нынешних реалиях.  Причем с любой командой.  Наверное, можно сказать, что грозненцы упустили победу.  А "Локомотив" на характере не опустил голову и успел забить гол в раздевалку.  Это очень помогло команде уйти от поражения.  Но все равно есть о чем переживать, потому что упущена возможность выйти на первое место.

Думаю, что все дело в ошибках защитников.  Просто стенка разбежалась, когда гости забивали.  Если бы этого не случилось, то гола и близко не было бы.  По мастерству и реализации москвичи лучше, чем "Ахмат", и они добились бы в итоге результата.  А так, все были слишком огорчены таким случайным пропущенным мячом и в итоге пропустили второй.  Тут сыграла психология.  А что касается выхода на первое место, уверен, что мало кто из ребят надеялся легко это сделать в игре с "Ахматом".  Сейчас все соперники представляют угрозу.  Кто мог подумать, что "Оренбург" обыграет "Зенит", а "Рубин" — "Краснодар"?

По силам ли побороться за чемпионство?  Да, потому что разница с первым местом всего два очка.  При этом "железнодорожники" неплохо играют.  Они могут на равных соперничать с двумя топ-клубами.  Сейчас главное — не терять очки.  А так, ни одна команда не показывает уровень безоговорочного первого места.  Не исключаю, что еще кто-то может вклиниться в чемпионскую гонку, как это сделало "Динамо".  Тогда "Зенит" и "Краснодар" стали заниматься ерундой в конце сезона», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.  Ру».

В настоящий момент «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.