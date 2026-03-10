Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился мыслями о перспективах «Локомотива» в борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

Алексей Батраков («Локомотив») globallookpress.com

«Первый тайм "Ахмат" провел очень агрессивно и собранно. Во втором уже был тот "Локомотив", который мы знаем. Удачно забили мяч "в раздевалку", а затем — в начале второго тайма. Железнодорожники могли еще забить. Но считаю, что "Ахмат" тоже хорошо играл. Он после перерыва очень хорошо выглядит. Одержали хорошую победу над ЦСКА. Результат по игре, как мне кажется.

Думаю, "Локомотив" будет бороться за чемпионство. Они держатся в группе лидеров. Еще играть и играть. Шансы есть, они неплохие», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 41 балл и занимает третье место в турнирной таблице.