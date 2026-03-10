Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва попал в сферу интересов французского «ПСЖ». По сведениям журналиста Экрема Конура, хавбек, скорее всего, проводит свой последний сезон в манчестерском клубе: контракт игрока истекает этим летом, а переговоров о продлении пока не ведётся.

Бернарду Силва globallookpress.com

Парижский клуб рассматривает возможность подписания 31-летнего португальца на правах свободного агента после окончания сезона. Также за Силвой следят «Галатасарай» из Турции и «Барселона».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.