Агент Владимир Кузьмичёв, подопечным которого является лидер «Локомотива» Алексей Батраков, рассказал, как себя сейчас чувствует игрок и были ли по нему предложения в зимнее трансферное окно от европейских клубов.

Алексей Батраков globallookpress.com

«С одной стороны, Алексей всех приучил, что в каждом матче либо забивает, либо отдаёт. Все ждут от него таких действий. Сегодня он свой лицевой счёт не пополнил. Но если вспомните первый мяч москвичей, то именно Батраков выполнил предголевую передачу на Морозова, а тот скинул на Фасона. Мне его игра понравилась. В целом в составе команды Галактионова я бы выделил троих — Пруцева, Морозова и Батракова.

Что касается слухов по уходу Кисляка из ЦСКА, то вообще порядок действий в данном случае такой. Сначала ЦСКА должен получить официальное предложение от итальянского клуба, дать свой предварительный ответ. А затем уже представитель игрока начинает обсуждать необходимые нюансы сделки.

Так что, если я сейчас поеду с кем‑то договариваться без согласия "Локо", это будет выглядеть странно. Пока зимой по Батракову предложений не было. Все ждут летнего трансферного окна, понимая, что можно будет воспользоваться опцией в контракте Алексея», — сказал Кузьмичёв в интервью «СЭ».

В этом сезоне 20‑летний полузащитник сыграл за «Локомотив» во всех турнирах 26 матчей, забил в них 15 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.