Сборная России может провести матч с командой Буркина-Фасо в июне.

Тренер сборной России Валерий Карпин globallookpress.com

Как сообщает Sport24, если стороны достигнут соглашения, игра с большой вероятностью состоится в России. У сборной Буркина-Фасо пока нет договоренностей о проведении матчей в июне, но футбольная федерация страны готова организовать эту встречу.

Ранее РФС предлагал провести матч с Буркина-Фасо в марте. Однако африканская сборная в тот момент искала нового главного тренера, и Россия предпочла других соперников. Окончательное решение о матче примет новый тренер сборной Буркина-Фасо.

В ближайшую международную паузу сборная России сыграет с командами Никарагуа и Мали. Матчи пройдут 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.