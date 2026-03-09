Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев получил травму и выбыл из строя до апреля. Игрок получил повреждение в начале матча Пути регионов Кубка России с тульским «Арсеналом» 5 марта, который завершился со счетом 2:1.

Сергей Пиняев globallookpress.com

По прогнозам медиков, Пиняев пропустит несколько недель и сможет вернуться на поле только к матчу со «Спартаком», запланированному на 5 апреля, как сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Еще один вингер команды, Александр Руденко, не сможет принять участие в сегодняшнем матче РПЛ против «Ахмата» из-за дисквалификации.