Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча 20-го тура РПЛ, в котором «Зенит» в гостях уступил «Оренбургу» (1:2).

«Меня удивил "Зенит".  Поначалу игра питерцам давалась так легко.  Повели в счете, имели преимущество...  Но потом все куда-то делось.  Как можно не забить за матч аж два пенальти?!  Есть же старый футбольный закон, аксиома. 11-метровые надо исполнять не на силу, а на точность.

Я вообще не понял, почему в первый раз к точке пошел Мантуан.  Он же был какой-то нервный, рефлексирующий.  Видно, что не справился с волнением.  Нужны исполнители, которые спокойно, хладнокровно точно ударят в угол.

Мостовой почему-то сам себе изменил.  Раньше он так 11-метровые не исполнял .  Смотрел на вратаря и обманывал его.  Бил низом!  А здесь зачем-то мяч поднял.  Сильно и в перекладину.  Странно...

Понравился голевой пас Джона Джона.  Это именно выверенный пас на голову Соболеву, а не навес.  Бразилец рассчитал, что мяч полетит за защитника "Оренбурга", и Соболев этот замысел понял, — сказал Орлов "СЭ".